كورة اونلاين مشاهدة مباراة الاهلي والمصري بث مباشر on line HD

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره فريق المصري البورسعيدي، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، في سادس مباريات الأهلي بعد فترة التوقف الطويلة التي شهدتها المسابقة بسبب الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، يدخل الأهلي اللقاء ويرغب في تحقيق الفوز والثلاث نقاط، من أجل الاستمرار منفردا في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، بينما يرغب المصري البورسعيدي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام المارد الأحمر في ظل

الفترة القوية والتي يقدمها تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر.

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يدخل الأهلي اللقاء وهو يتواجد في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 59 نقطة، جمعهم من الفوز في 19 مباراة

وتعادل في مباراتين وتلقى الهزيمة في مباراة واحدة فقط حتى الآن، على الجانب الآخر يدخل المصري اللقاء ويطمح في تحقيق المزيد أمام الأهلي، حيث يتواجد الجونة في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة، جمعهم من الفوز في 5 مباريات والتعادل في 6 مباريات وتلقى الهزيمة في 8 مباريات، ضمن لقاءات المصري بعد فترة التوقف الطويلة التي شهدتها المسابقة بسبب الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد، وكان الأهلي قد حقق الفوز في اللقاء الماضي أمام الجونة بهدف دون رد، في حين تعادل المصري من نادي مصر بدون أهداف.