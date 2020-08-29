ركلات الترجيح تمنح آرسنال لقب درع الاتحاد الإنكليزي 

توج أرسنال بدرع الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم بفوزه على ليفربول بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل 1-1 في الدقائق التسعين اليوم السبت على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن.

وهذا اللقب الثاني للمدرب الإسباني ميكيل أرتيتا مع أرسنال.

وتوج أرسنال بلقب هذه البطولة للمرة 16 متفوقاً على ليفربول 15 مرة. وبفارق خمسة ألقاب خلف مانشستر يونايتد (21 لقباً).

في المقابل فشل ليفربول للموسم الثاني على التوالي وبركلات الترجيح في الظفر بلقب المسابقة الغائب عن خزائنه منذ 2006 عندما تغلب على تشيلسي، كما فشل في الثأر لخسارته المباراة الأخيرة أمام أرسنال 1-2 في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الموسم الماضي في 15 تموز/يوليو الماضي.

وكان ليفربول خسر لقب الموسم الماضي بركلات الترجيح أمام مانشستر سيتي.

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وافتتح الغابوني نجم وكابتن المدفعجية بيير إيميريك أوباميانغ التسجيل في الدقيقة 12، فيما انتظر الريدز للشوط الثاني حتى حصل على التعادل عبر البديل الياباني تاكومي مينامينو 73.

تفاصيل ركلات الترجيح:

سجل لأرسنال: (نيسلون، ماتيلاند نيلس، سيدريك، لويز، أوباميانغ)

سجل لليفربول: (صلاح، فابينيو، ميناميو، جونس) وأضاع ريان بريوستر.

المصدر: بي إن سبورت