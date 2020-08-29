ليدز يونايتد يتعاقد مع المهاجم الإسباني "مورينو" بمبلغ قياسي 

أعلن نادي ليدز يونايتد اليوم السبت أنه أكمل التعاقد مع المهاجم الإسباني رودريغو مورينو هداف فالنسيا مقابل مبلغ قياسي على مستوى النادي الصاعد حديثا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وارتبط رودريغو (29 عاما) مع ليدز يونايتد بعقد لمدة أربعة أعوام بعد توصل الناديين لاتفاق مبدئي حول الصفقة يوم الثلاثاء الماضي.

ولم يكشف الطرفان عن أي تفاصيل تتعلق بمبلغ الصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إن ليدز دفع نحو 27 مليون جنيه إسترليني (36.04 مليون دولار) مقابل الحصول على خدمات المهاجم الإسباني.

وكان رودريغو انضم إلى فالنسيا قادما من بنفيكا البرتغالي في 2014 وأحرز له 59 هدفا في 220 مباراة.

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وسيعزز وجود رودريغو خط هجوم ليدز يونايتد الذي يقوده المدرب الأرجنتيني المخضرم مارسيلو بيلسا، بينما يعود لدوري الأضواء بعد غياب استمر 16 عاما.

وعبر موقع ناديه الجديد على الإنترنت، قال رودريغو "بالنسبة لي أنا سعيد جدا ومتحمس للغاية بانضمامي للنادي. وهذا الموسم مهم جدا لنا جميعا مع العودة للدوري الإنجليزي الممتاز".



المصدر: رويترز