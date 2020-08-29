رياضة | الأهلي يفقد علي معلول أمام دجلة للإيقاف

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يفقد علي معلول أمام دجلة للإيقاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد غياب علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام وادي دجلة بسبب الإيقاف.

وحصل معلول على البطاقة الصفراء الثالثة اليوم في مباراة فريقه أمام المصري البورسعيدي في الشوط الثاني.

ويواجه الأهلي نظيره وادي دجلة يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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وفي سياق متصل، يُجري عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة على العضلة الأمامية لمعرفة حجم الإصابة التي تعرض لها أمام المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز.

وكان السولية قد اضطر لمغادرة ملعب مباراة فريقه الأهلي أمام مضيفه المصري البورسعيدي في الدقيقة ٣٨ متأثرًا بالإصابة.

وستحدد الأشعة التي سيجريها السولية حجم الإصابة ومدة غيابه عن الأهلي.