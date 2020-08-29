رياضة | الهلال يتوج بطلًا للدوري السعودي للمحترفين

وتقمص بافيتيمبي جوميز دور البطولة للهلال بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 40 من ركلة جزاء، و53 بضربة رأس، و56 من ركلة جزاء،وسجل سالم الدوسري الهدف الرابع في الدقيقة الثامنة، فيما سجل هدف الحزم عبد الرحمن اليامي في الدقيقة الثالثة.

ورفع الهلال رصيده إلى 66 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق ست نقاط أمام النصر، وتوقف رصيد الحزم عند 27 نقطة في المركز الخامس عشر قبل الأخير.

ورغم أن الهلال والنصر لديهما مباراتين وبإمكان النصر معادلة نقاط الهلال إلا أن الهلال حسم اللقب مستفيدا من نتائج المواجهات المباشرة بينه وبين النصر حيث فاز النصر ذهابا 2 / 1، وفاز الهلال إيابا 4 / 1 ليفوز الهلال بمجموع المباراتين 5 / 3.

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وهذا اللقب هو الثالث للهلال في آخر أربعة مواسم، وهو اللقب السادس عشر له في المسابقة.

ويتبقى للهلال مباراتين في الدوري أمام الوحدة والشباب يومي 4 و9 أيلول/سبتمبر المقبل ثم سينقل الفريق تركيزه لمباريات دوري أبطال آسيا حيث يواجه باختاكور الأوزبكي يوم 14 أيلول/سبتمبر المقبل في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية.

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