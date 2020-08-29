رياضة | الأهلي يُحدد بدلاء رمضان صبحي.. وفايلر يفاضل بينهم

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يُحدد بدلاء رمضان صبحي.. وفايلر يفاضل بينهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يزال الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، يبحث عن بدائل للاعب رمضان صبحي نجم الفريق، والذي انتهت إعارته بنهاية يونيو الماضي.

وتلقى مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ترشيحات من جانب بعض وكلاء اللاعبين، لثنائي أجنبي من أجل الحصول على خدمات أحدهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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ويرغب المارد الأحمر، في الحصول على خدمات أحد اللاعبين الأجانب الأقوياء من أجل تعويض رحيل رمضان صبحي، الفترة الماضية.

وأعلن رمضان صبحي نهاية إعارته إلى الأهلي، وعودته إلى هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، وإبداء رغبته في التوقيع مع نادي بيراميدز سبورت، بالموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يتم عرض الثنائي الأجنبي على السويسري رينيه فايلر المدير الفني، من أجل حسم أمرهما سواء بضم أحدهما أو صرف النظر عنهما بالفترة المقبلة.