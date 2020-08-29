رياضة | برسالة طفلين.. أياكس مُطالب بالتعاقد مع ميسي وسواريز

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برسالة طفلين.. أياكس مُطالب بالتعاقد مع ميسي وسواريز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب طفلين في مدينة أمستردام الهولندية، فان دير سار، المدير العام لنادي أياكس، بالتعاقد مع نجمي فريق برشلونة الإسباني خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

حيث قام الطفلين بوضع رسالة على سيارة فان دير سار، يطلبوا من خلالها التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، والاورغوياتي لويس سواريز من فريق برشلونة.

وخرج لويس سواريز من حسابات المدير الفني الهولندي رونالد كومان، على هامش الثورة التي أطلقها مدرب الطواحين السابق من أجل بناء فريق جديد للبلوغرانا.

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فيا ارسل الأرجنتيني ليونيل ميسي رسالة عبر الفاكس إلى جونيب ماريا بارتوميو رئيس النادي، يطلب من خلالها الرحيل خلال الميركاتو الصيفي الجاري، على هامش السقوط المدوي أمام بايرن ميونيخ الألماني في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان أياكس قد أرسل عرض رسمي إلى سواريز بقيمة 15 مليون يورو، الا أن العرض قد لاقي رفض تام من قبل النادي الكتالوني الذي يطمح ببيع رابع الهدافين التاريخيين في النادي بمبلغ 25 مليون يورو.

يذكر أن ليونيل ميسي ينتهي تعاقده رفقة برشلونة في صيف عام 2021, ولاقي إهتمام كبير من أندية مانشستر سيتي الإنجليزي، إنتر ميلان الإيطالي، باريس سان جيرمان الفرنسي، بضمة خلال موسم الانتقالات الحالية.