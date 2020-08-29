رياضة | التليفونات يواصل الإستعداد للقسم الثاني ويبحث عن مستثمر رياضي

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر التليفونات يواصل الإستعداد للقسم الثاني ويبحث عن مستثمر رياضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل الفريق الكروى الاول، بنادى تليفونات بنى سويف، بقيادة مديره الفنى أبو العينين شحاته، تدريباته الجماعية، وسط إجراءات احترازية، وذلك استعدادا لاستكمال الموسم الحالى من القسم الثاني.

ويستعد الفريق لأولى المواجهات الرسمية أمام سوهاج، والمقرر إقامتها بملعب استاد سوهاج يوم 20 سبتمبر القادم ، ويتبقى للتليفونات مواجهات أمام سوهاج و المنيا و بترول اسيوط وبنى سويف ثم الإعلاميين .

على جانب آخر، أعلن مسؤولى النادى السويفي، عن مواصلة البحث عن مستثمر رياضي، أو شركة متخصصة فى الخدمات الرياضية، لإدارة وإستثمار قطاع كرة القدم بالنادي، مما يرفر العديد من الأعباء، والمصاريف.

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وتأتي خطوة مسوؤلى التليفونات وسعيهم نحو البحث عن مستثمر، من أجل، لمواصلة مشوار الفريق الكروى مشواره بدورى القسم الثاني، بجانب مشاركة فرق قطاع الناشئين بالمسابقات المختلفة خاصة فى ظل الدعم البسيط الذى يتلقاه النادي من شركة المصرية للإتصالات.

وكان مسؤولى مجلس إدارة نادى تليفونات بنى سويف قد أعلنوا عن سلبية عينات المسحة الاولى ، التى أجريت لصفوف لاعبي الفريق الأول ، والجهاز الفنى والاداري والطبي استعداد لإستئناف القسم الثانى .

ويحتل بنى سويف المركز السادس، بجدول المجموعة الأولى، بدوري القسم الثاني، برصيد 23 نقطة، ويتبقي له 5 جولات متبقية من عمر المسابقة .