رياضة | عرض احتراف يُقرب نجم الزمالك من الرحيل

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عرض احتراف يُقرب نجم الزمالك من الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية تركية، عن اهتمام نادى جلطة سراى بضم مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

احتراف مصطفى محمد في الدوري التركي

وذكر موقع "فوتوماك" التركي إن مسؤولي جلطة سراي، يستهدفون الحصول على خدمات مصطفى محمد المهاجم المميز ووصفته بـ محمد صلاح الجديد.

وأوضح الموقع أن مصطفى محمد يعتبر أهم المواهب فى مصر بعد نجم ليفربول الشهير محمد صلاح وتريزيجيه نجم أستون فيلا.

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وأشار الموقع إلى أن المهاجم البالغ من العمر 22 عامًا قد يصل سعره إلى 3 ملايين يورو، وأوضح أن راتب اللاعب إذا ارتدى القميص الأصفر والأحمر لنادى جلطة سراى فسيحصل على 800 ألف يورو سنويا.

وأتم الموقع تقريره باستعراض أرقام مصطفى محمد، الذي سجل 32 هدفًا فى 100 مباراة طوال مسيرته الاحترافية.