رياضة | عماد شاكر مديرا لقطاع ناشئين لافيينا وعصام عيد مشرفا

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عماد شاكر مديرا لقطاع ناشئين لافيينا وعصام عيد مشرفا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة نادى لاڤيينا، أحد أندية القسم الرابع، ببني سويف، برئاسة محمود الاسيوطىي، تعيين عماد شاكر، مديرا لقطاع الناشئين.

وسبق عماد شاكر، اللعب في صفوف أندية أسوان، والزمالك، والقناة والمصرى البورسعيدي، والشرقية بالدورى الممتاز، وحصل على ثانى هدافى الدوري موسم 97/98 بصفوف أسوان.

وسبق لمدير قطاع الناشئين الجديد المشاركة بصفوف منتخب مصر العسكري، وفاز معه بثلاث بطولات لكأس العالم العسكرية ، وحصل على وسام الجمهورية من الدرجة الأولى مرّتين.

كما سبق لشاكر العمل مدرباً بقطاع البراعم بنادى طلائع الجيش، وقطاع الناشئين بنادى بيراميدز الموسم الماضى .

كما قرر مجلس الادارة اسناد مهمة الإشراف على قطاع الناشئين، بالنادى لعصام عيد المدير الفني للفريق الأول .