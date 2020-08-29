رياضة | البنك الأهلي يخسر من الداخليه وديا

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر البنك الأهلي يخسر من الداخليه وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى فريق البنك الأهلي، هزيمه بهدف نظيف، من فريق الداخلية، خلال اللقاء الودي، الذي أقيم مساء السبت، بملعب السكة الحديد، أحرزه اللاعب على حسين في الدقيقة 27 من الشوط الثاني.

وسبق للبنك، خوض العديد من المواجهات الودية، حيث خسر من إحدى فرق الشركات، بهدفين، ثم خسر من سيراميكا، بثلاثية، قبل أن يتعادل مع بتروجت، بدون أهداف، كما فاز على اتحاد الشرطة بثناثية، وتعادل مع الانتاج الحربي، بدون أهداف، وخسر من النصر، بثلاثية دون رد، وتغلب مؤخرا على النحوم بثلاثية مقابل هدف، ثم تلقى الخسارة من انبي بهدف نظيف .

وفي المقابل، لعب الداخلية ثلاث وديات، حقق خلالهم الفوز على منتخب الإسماعيلية، 6-0، وعلى الشرقية 3-1، وتعادل مؤخراً مع اتحاد الشرطة 3-3.

يذكر ان البنك الأهلي، يحتل المركز الثاني، برصيد 35 نقطة بالتساوي مع فريق بني سويف، المتصدر، بمسابقة دوري القسم الثاني.

