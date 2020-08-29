رياضة | الفيوم يواجه الألومنيوم وتليفونات بني سويف وديًا

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الفيوم يواجه الألومنيوم وتليفونات بني سويف وديًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر كرم جابر، المدير الفنى لفريق الفيوم، منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة، على أن يعود الفريق للتدريبات الاثنين المقبل في الخامسة والنصف مساء علي ملعب المدينة الرياضية بدمو.

ويخوض فريق الفيوم مباراتين وديتين، عقب عودته من الراحه ، حيث يواجه فريق الألمونيوم يوم الخميس 3 سبتمر المقبل ، ثم يواجه فريق تليفونات بني سويف يوم 9 سبتمبر .

ويحتل فريق الفيوم المركز العاشر، في جدول ترتيب المجموعة الاولي مجموعه " الصعيد " برصيد 18 نقطه ، حيث لعب الفريق 17 مباراة فاز فى 5 مباريات، و تعادل في 3 مباريات، و خسر في 9 ، سجل 14 هدف واستقبلت شباكه 17 هدف .

ويتبقي 5 مباريات للفريق هذا الموسم، أمام كلا من، المنيا، و بني سويف، و بترول اسيوط، و الاعلاميين ، و ديروط.

وعاد الفريق الفيومي للتدريبات منذ 10 أيام ، على فترتين ضمن الاستعدادات لعودة دوري القسم الثاني المقرر استئنافه يوم 20 سبتمبر المقبل بعد قرار مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضى بعد فترة توقف دامت لمدة 4 أشهر بسبب جائحة كورونا.

