رياضة | 4 مباريات ودية لبنى سويف بمعسكر الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر 4 مباريات ودية لبنى سويف بمعسكر الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف، متصدر المجموعة الأولى، بدورى القسم الثاني، معكسره بالإسكندرية، وذلك استعدادا لعودة منافسات دورى القسم الثانى المقرر عودته 20 بالشهر الجاري .

ويخوض الفريق السويفي، بقيادة مديره الفنى حسن موسى، العديد من المباريات الودية، وذلك بهدف الاطمئنان على المستوى البدني والفني، للاعبين خاصة فى ظل فترة غياب بسبب إنتشار فيروس كورونا.

وقال، محمد الواضح، عضو مجلس إدارة نادى بنى سويف أن معسكر الفريق سيشهد إقامة ٤ مباريات ودية مع فرق الحمام وسبورتنج وفاركو وأبو قير، وأضاف أن المعسكر مدته ١٠ أيام، يتخللة المران على فترتين.

وأدى بنى سويف ثلاث مباريات ودية خلال الفترة الماضية، شهدوا الفوز على بتروجيت بنتيجة ١/٢ ، وتعادل أمام المقاصة ، ومركز شباب سمسطا أحد أندية القسم الثالث بدون أهداف.

ويحتل بنى سويف المركز الاول، بجدول المجموعة الأولى، بدوري القسم الثاني، برصيد 35 نقطة، ويتبقي له 5 جولات متبقية من عمر المسابقة أمام فرق ديروط والفيوم وتليفونات بنى سويف والبنك الأهلي، طهطا .