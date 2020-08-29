رياضة | أول تعليق من مدرب أسوان بعد الخسارة أمام بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من مدرب أسوان بعد الخسارة أمام بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب أحمد كشري المدير الفني لفريق أسوان، عن حزنه الشديد بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم.

وقال المدير الفني لأسوان إن سبب الهزيمة أمام بيراميدز الأخطاء الفردية لبعض اللاعبين، مشددا على أنه يشعر بالقلق الشديد بسبب أخطاء لاعبيه داخل الملعب.

وأوضح كشري أنه قدم مباراة جيدة للغاية أمام بيراميدز وسنحت له اكثر من فرصة حقيقية لتسجيل الأهداف، لافتا على حزنه الشديد بسبب الخسارة التي لم يستحقها على الاطلاق.

واختتم كشري، أنه يواجه سوء حظ غريب في المباريات التي خاضها مؤخراً، مشيرا إلى أنه واجه أكثر من فريق في حالته الفنية الجيدة.