رياضة | أول تعليق من مدرب أسوان بعد الخسارة أمام بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من مدرب أسوان بعد الخسارة أمام بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعرب أحمد كشري المدير الفني لفريق أسوان، عن حزنه الشديد بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم.
وقال المدير الفني لأسوان إن سبب الهزيمة أمام بيراميدز الأخطاء الفردية لبعض اللاعبين، مشددا على أنه يشعر بالقلق الشديد بسبب أخطاء لاعبيه داخل الملعب.
وأوضح كشري أنه قدم مباراة جيدة للغاية أمام بيراميدز وسنحت له اكثر من فرصة حقيقية لتسجيل الأهداف، لافتا على حزنه الشديد بسبب الخسارة التي لم يستحقها على الاطلاق.
واختتم كشري، أنه يواجه سوء حظ غريب في المباريات التي خاضها مؤخراً، مشيرا إلى أنه واجه أكثر من فريق في حالته الفنية الجيدة.