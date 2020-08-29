رياضة | كومان يعود لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كومان يعود لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد زيارة طبيب القلب الخاص به في هولندا، عاد مدرب برشلونة الجديد، رونالد كومان إلى كاتالونيا، وفي هذا الصباح التقى بالسكرتير الفني الجديد رامون بلانيس، في المدينة الرياضية للنادي.

وبعد أقل من ثلاثة أسابيع، ستبدأ نسخة جديدة من الدوري الإسباني لكرة القدم ولا يزال أمام برشلونة الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتجديد الفريق بعد إعلان الأرجنتيني ليونيل ميسي عن نيته مغادرة النادي وبعدما أبلغ كومان كل من الأوروغوياني لويس سواريز والكرواتي إيفان راكيتيتش والتشيلي أرتورو فيدال والفرنسي صامويل أومتيتي بأنهم لا يدخلون ضمن حساباته.

ومن المقرر أن يخضع جميع لاعبي فريق برشلونة، بمن فيهم ميسي، لاختبارات "بي سي آر" صباح الأحد، للتحقق من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد وبالتالي البدء في التدريبات لمرحلة الإعداد للموسم الجديد، والتي ستبدأ يوم الإثنين.