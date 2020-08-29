رياضة | أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد الفوز على أسوان

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد الفوز على أسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني للفريق الأول بنادي بيراميدز، أن مواجهة اسوان كانت صعبة، وكل المباريات صعبة للغاية، في الدوري الممتاز وكل الفرق تلعب من أجل الفوز وهو ما بجعل جميع اللقاءات صعبة.
وقال تشاتشيتش، " حضرت لستاد الشرطة للعب كرة القدم، بذلنا كل ما في وسعنا لتحقيق الفوز وهو ما تحقق في النهاية وبمجهود كبير للاعبين ويجب شكرهم على هذا الجهد الكبير والإصرار على الفوز رغم التأخر في النتيجة والعودة من بعيد لتحقيق فوز هام".
واضاف المدير الفني:" استحوذنا على معظم فترات والمباراة، وفريق أسوان لم يصل لمنطقة الجزاء ومرمى أحمد الشناوي كثيراً، واستحقينا والفوز عن جدارة، وكان بمقدور الفريق تحقيق فوز أكبر لولا سوء الحظ في تسجيل الفرص".
المدرب قال:" فريق أسوان على هذا الأداء الذي ظهر به، واللعب النظيف طوال المباراة، والمستوي الجيد الذي ظهر به، وسأبدأ التفكير في مباراة الزمالك بداية من غدا، ونحاول أن نستخدم كل اللاعبين الجاهزين، مشيرا إلى أنه ما زال لدينا أربعة تدريبات قبل مواجهة الزمالك، وسنختار أفضل العناصر التي تستطيع الفوز على الزمالك واستمرار الانتصارات".