رياضة | بيراميدز يفقد نجم الفريق أمام الزمالك للإيقاف

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يفقد نجم الفريق أمام الزمالك للإيقاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يغيب دودو الجباس مهاجم نادي بيراميدز عن مباراة الزمالك المقبلة في الدوري بسبب الإيقاف للحصول على البطاقة الصفراء الثالثة.

ويستضيف بيراميدز نظيره نادي الزمالك يوم ٣ سبتمبر المقبل على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الدوري الممتاز.

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وحصل الجباس على بطاقة صفراء في مباراة أسوان التي فاز فيها بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ليتأكد غيابه عن لقاء الزمالك للإيقاف.

ونجح فريق بيراميدز في تحقيق فوزا قاتلا أمام أسوان، بعدما حول تأخره بهدف إلى الفوز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب الشرطة بالعباسية، ضمن منافسات الجولة الـ23 للدوري المصري.

تقدم فادي فريد لفريق أسوان في الدقيقة 29 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل إيريك تراوري لبيراميدز في الدقيقة 81 قبل أن يحرز دودو الجباس هدف الفوز في الدقيقة 92.