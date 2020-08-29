شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. العدالة أول الهابطين في الدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هبط رسميًا فريق العدالة إلى دورى الدرجة الثانية في السعودية، اليوم السبت، رغم تعادله القاتل مع ضيفه الرائد بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على ملعب «مدينة الأمير عبدالله بن جلوى الرياضية» في الجولة الـ 28 من الدوري السعودي للمحترفين.

وبات فريق العدالة أول الفرق الهابطة من الدوري السعودى خلال الموسم الحالي 2019- 2020.

وارتفع رصيد العدالة بهذا التعادل إلى 21 نقطة في المركز السادس عشر والأخير، بفارق 6 نقاط عن الحزم صاحب المركز الـ 15، وضمن رسميا الهبوط، فيما ارتفع رصيد الرائد إلى 43 نقطة في المركز الخامس.