شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي جدة يتمسك ببقاء «السومة» حتى نهاية عقده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «الرياض» السعودية عن تمسك إدارة نادي أهلي جدة بخدمات النجم السوري عمر السومة، وبقاء اللاعب حتى نهاية فترة عقده، بعد 10 شهور من الآن.

وكان السومة قد طلب من إدارة الأهلي السماح له بالرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، علمًا بأن اللاعب يدخل الفترة الحرة للتفاوض بعد 3 أشهر.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة أهلي جدة ترفض بشكل نهائي التنازل عن الفترة المتبقية للسومة 10 شهور، خاصة أن الفريق تنتظره منافسات شرسة في الفترة القادمة.

يذكر أن الشرط الجزائي في عقد عمر السومة يبلغ 20 مليون ريال سعودي، أي ما يعادل تقريبا 4.4 ملايين يورو.