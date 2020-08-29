شكرا لقرائتكم خبر عن «ماجواير» يكشف كواليس حبسه فى سجن اليونان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد هارى ماجواير، قائد مانشستر يونايتد، أنه كان يخشى على حياته واعتقد أنه مخطوف، بعدما ألقت الشرطة اليونانية بملابس مدنية القبض عليه، بعد مشاجرة فى جزيرة ميكونوس.

وأدين ماجواير، مدافع إنجلترا، باتهامات الأذى الجسدى المتكرر ومحاولة الرشوة والعنف ضد موظفين عموميين والسلوك المهين، بعد إلقاء القبض عليه فى شجار شهد الاعتداء على اثنين من الضباط.

وأصدرت محكمة يونانية، حكما بالسجن مع إيقاف التنفيذ لمدة 21 شهرا و10 أيام ضد مدافع ليستر سيتى السابق، لكن مانشستر يونايتد أعلن أن ماجواير استعاد محاكمته بعد استئنافه على الحكم. وقال ماجواير، لهيئة الإذاعة البريطانية (بى.بى.سى)، عن الليلتين فى الحبس: «كانتا مرعبتين. هذا أمر لا أريد التعرض له مرة أخرى. لا أتمنى حدوث ذلك لأى شخص. كانت أول مرة لى فى السجن».

وأضاف أن شقيقته الصغرى ديزى تعرضت للاعتداء من قبل رجلين فى حانة، وأنه كان يحاول نقلها إلى المستشفى عند إلقاء القبض عليه.

وتابع: «بدأوا يضربوننى. كان يضربنى فى قدمى ويقول إن مسيرتى انتهت، وإننى لن ألعب كرة القدم مرة أخرى».

وأردف: «فى هذه اللحظة لم أعتقد أنهما من الشرطة، ولم أعلم هويتهما وحاولت الهروب».

واستطرد: «أثق فى القانون اليونانى، وإعادة المحاكمة ستمنحنى المزيد من الوقت للاستعداد وجمع الأدلة، واستدعاء الشهود إلى المحكمة. أثق أن الحقيقة ستظهر».

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واختتم: «لا أشعر أننى مدين باعتذار إلى أى شخص. الاعتذار هو شىء تفعله عندما ترتكب خطأ. هل أشعر بالندم.. أشعر بالندم لتعرضى لهذا الموقف فمن الواضح أن الموقف زاد الأمر سوءا. ألعب فى أحد أكبر أندية العالم لذا أشعر بالندم بوضع الجماهير والنادى فى مثل هذا الموقف».