شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعد فرجاني ساسي بالموافقة على احترافه لإقناعه بالتجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وعد مسؤولو الزمالك اللاعب التونسي فرجاني ساسي، نجم الفريق الأول لكرة القدم، بالموافقة على احترافه حال تلقيه عرضًا مناسبًا في الموسم المقبل، وذلك لإقناعه بالتجديد والبقاء مع الفريق.

ويتحرك الزمالك في مختلف الاتجاهات لتجديد عقد فرجاني ساسي، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرغب فرجاني في الاحتراف بأي وقت حال تلقيه عرضًا مغريًا، وهو ما وافق عليه الزمالك باحترافه وتجديد التعاقد معه.

وكانت الساعات القليلة الماضية، قد شهدت حالة من الجدل حول مفاوضات بيراميدز والأهلي مع فرجاني ساسي، من أجل التوقيع للانتقال إلى أحد الناديين بعد انتهاء عقده مع الزمالك.