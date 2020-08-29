شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس مكالمة «ميسى» مع «جوارديولا» للانتقال إلى السيتى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف برنامج «الشيرنجيتو» الإذاعى، عن الحديث الذى دار بين الأرجنتينى ليونيل ميسى نجم برشلونة، والإسبانى بيب جوارديولا المدير الفنى لمانشستر سيتى.

وكان ميسى طلب الرحيل من برشلونة، عقب التحدث مع جوارديولا عن رغبته فى اللعب مع مانشستر سيتى خلال الموسم المقبل.

ووفقًا للبرنامج، فإن ميسى قال لجوارديولا: «أريد الفوز بالكرة الذهبية فى المرتين المقبلتين، ولن أستطيع فعل ذلك إلا معك».

يذكر أن ميسى حصل على الكرة الذهبية تحت قيادة جوارديولا 4 مرات على التوالى فى الفترة من 2009 وحتى 2012.

وينتهى عقد ميسى مع برشلونة فى صيف 2021، إلا أن البرغوث يطلب الرحيل عن النادى الكتالونى هذا الصيف مجانًا مستندًا إلى بند فى عقده.

فى نفس السياق، كشفت صحيفة «سبورت»، عن كواليس جديدة بشأن القنبلة التى فجرها الأرجنتينى ليونيل ميسى نجم وقائد برشلونة، بإعلان رغبته رسميًا فى الرحيل عن «كامب نو».

وأرسل ميسى فاكسًا رسميًا لإدارة برشلونة منذ أيام، لإبلاغهم بنيته الرحيل هذا الصيف عن صفوف النادى الكتالونى.

وقالت الصحيفة، إن ميسى بدأ التخطيط لمستقبله خارج النادى الكتالونى حتى قبل خسارة برشلونة أمام بايرن ميونخ بنتيجة (2-8) فى ربع نهائى دورى أبطال أوروبا.

وأشارت إلى أن خطة ميسى الأساسية تظل الرحيل عن برشلونة مجانًا، وفقًا لبند فسخ التعاقد بين الطرفين.

ورغم أن البند انتهى فى شهر يونيو الماضى، لكن تقارير صحفية زعمت أن ميسى سيركز على جزئية استمرار فعالية شرط الرحيل؛ بسبب تأجيل الموسم لما يقرب من 3 أشهر عقب أزمة فيروس كورونا.

وأوضحت أنه فى حالة فشل رحيل ميسى عن برشلونة مجانًا، سيتحرك محامو اللاعب لفسخ العقد عن طريق المادة 17 فى لوائح الانتقالات بالاتحاد الدولى لكرة القدم.

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وأوضحت أن المادة تمنح اللاعبين ممن يزيد عمرهم عن ثلاثين عاما، ويتبقى فى عقودهم عام واحد، حق الرحيل نظير تعويض.

من جانبه، يحاول إنتر ميلان إغراء الأرجنتينى ليونيل ميسى، نجم برشلونة، لارتداء قميص النيراتزورى خلال الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، فإن إنتر يراقب وضع ميسى فى برشلونة، ويخطط لإغراء اللاعب الأرجنتينى بتأكيد بقاء مواطنه لاوتارو مارتينيز، بالإضافة للتعاقد مع صديقه أرتورو فيدال، لاعب وسط البارسا.

وكان ميسى يعمل بقوة على ضم لاوتارو لبرشلونة، كما تجمعه علاقة مميزة مع فيدال.

وأشارت الصحيفة إلى أن إنتر يدرك أن وجود ميسى سيجذب عشرات الرعاة للنادى من الصين، ويساهم فى حصد النيراتزورى للكثير من الأموال.