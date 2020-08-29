شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو مدريد يقترب من الاحتفاظ بـ«كاراسكو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد عودته للكرة الأوروبية من جديد وتألقه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الموسم المنقضى، نجح الجناح البلجيكى يانيك كاراسكو فى الحصول على الاستمرارية مع أتلتيكو مدريد.

ويواصل الروخيبلانكوس فى الوقت الحالى، مفاوضاته مع فريق داليان الصينى الذى أعير منه اللاعب لنهاية الموسم والذى يمتد عقده معه حتى 2022.

وقدم كاراسكو (26 عاما) أداء جيدا فى مرحلته الثانية مع أتلتيكو مدريد، الذى وصل إلى مرحلته النهائية من المفاوضات مع الفريق الصينى.

ومن المقرر، أن يجتمع الفريق تحت قيادة مدربه دييجو سيميونى فى الثالث من سبتمبر المقبل للخضوع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ولكن من المتوقع أن ينضم كاراسكو للفريق بعد ذلك بسبب استدعائه للمشاركة مع المنتخب فى أول مباراتين ببطولة دورى الأمم الأوروبية المقرر إقامتهما فى ذلك التوقيت. وخلال فترته الأولى مع الأتلتى منذ أغسطس 2015 وحتى فبراير 2018، شارك كاراسكو فى 124 مباراة (74 منها كأساسى) ونجح فى تسجيل 23 هدفا.

وبعد عودته من جديد على سبيل الإعارة، خاض الجناح البلجيكى 6 مباريات من أصل 12 كأساسى، بما فيها مواجهة لايبزيج فى ربع نهائى دورى الأبطال، وتميز اللاعب بالسرعة والقدرة على المراوغة وقوة التسديد.

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