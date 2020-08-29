شكرا لقرائتكم خبر عن «البنزرتي» يقترب من تدريب الصفاقسي التونسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «الشروق» التونسية، أن إدارة نادي الصفاقسي قررت إقالة المدرب فتحي جبال بعد الهزيمة الأخيرة التى تلقاها الفريق أمام نادى حمام الأنف بهدفين مقابل هدف، على ملعب الأول، ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدورى التونسى لتتضاءل فرص الصفاقسى فى المنافسة على اللقب بالموسم الكروى الجارى 2019-2020.
وقالت الصحيفة إن إدارة الصفاقسى قررت فسخ التعاقد مع جبال فى ساعة متأخرة من الخميس الماضى، موضحا أنها دخلت فى مفاوضات متقدمة مع المدرب فوزى البنزرتى للإشراف على المهمة الفنية للفريق خلفا لجبال.
وأضافت أنه من المنتظر وصول البنزرتى خلال ساعات إلى صفاقس لإتمام المفاوضات وتسلم مهامه على رأس الإدارة الفنية للنادى الصفاقسى.
ويتربع الترجى على صدارة جدول ترتيب الدورى التونسى برصيد 54 نقطة متفوقا بفارق 9 نقاط عن الصفاقسى صاحب المركز الثانى برصيد 43 نقطة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
98,062
-
تعافي
69,612
-
وفيات
5,342
كانت هذه تفاصيل خبر «البنزرتي» يقترب من تدريب الصفاقسي التونسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.