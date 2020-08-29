شكرا لقرائتكم خبر عن «البنزرتي» يقترب من تدريب الصفاقسي التونسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «الشروق» التونسية، أن إدارة نادي الصفاقسي قررت إقالة المدرب فتحي جبال بعد الهزيمة الأخيرة التى تلقاها الفريق أمام نادى حمام الأنف بهدفين مقابل هدف، على ملعب الأول، ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدورى التونسى لتتضاءل فرص الصفاقسى فى المنافسة على اللقب بالموسم الكروى الجارى 2019-2020.

وقالت الصحيفة إن إدارة الصفاقسى قررت فسخ التعاقد مع جبال فى ساعة متأخرة من الخميس الماضى، موضحا أنها دخلت فى مفاوضات متقدمة مع المدرب فوزى البنزرتى للإشراف على المهمة الفنية للفريق خلفا لجبال.

وأضافت أنه من المنتظر وصول البنزرتى خلال ساعات إلى صفاقس لإتمام المفاوضات وتسلم مهامه على رأس الإدارة الفنية للنادى الصفاقسى.

ويتربع الترجى على صدارة جدول ترتيب الدورى التونسى برصيد 54 نقطة متفوقا بفارق 9 نقاط عن الصفاقسى صاحب المركز الثانى برصيد 43 نقطة.