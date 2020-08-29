شكرا لقرائتكم خبر عن «مودريتش» يحتفل بالذكرى الثامنة لانضمامه لريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل النجم الكرواتى لوكا مودريتش بالذكرى الثامنة لانضمامه لنادى ريال مدريد الإسبانى، ونشر فيديو لأهم لحظاته مع النادى الملكى منذ يوم توقيعه له، عبر حسابه الرسمى بموقع «انستجرام»، معلقا عليها: «8 سنوات ارتدى بفخر قميص ريال مدريد».

وفى 27 أغسطس 2012، بدأ لوكا مودريتش مسيرته فى ريال مدريد، حيث مرت 8 سنوات على تقديم لاعبٍ أساسى فى النجاحات التى حققها الفريق فى المواسم الأخيرة، وفاز الكرواتى بكل شىء بقميص ريال مدريد: دورى أبطال أوروبا (4)، كأس العالم للأندية (4)، كأس السوبر الأوروبى (3)، الليجا (2)، كأس الملك (1) وكأس السوبر الإسبانى (3).

ولعب مودريتش 343 مباراة مع ريال مدريد. جاءت مباراته الرسمية الأولى بعد يومين من تقديمه وقدم فيها أداءً رائعاً، حيث فاز فيها بلقب كأس السوبر الإسبانى ضد برشلونة. أما الهدف الأول فجاء فى البرنابيو ضد سرقسطة فى الجولة 10 من الليجا بالموسم 2012-2013. منذ ذلك الوقت سجل 22 هدفاً معظمها من خارج المنطقة.

وحاز لوكا مودريتش على جوائز فردية مرموقة على مدار مسيرته. فاز الكرواتى بجائزة الكرة الذهبية عام 2018، جائزة فيفا لأفضل لاعب فى 2018 وجائزة أفضل لاعب فى أوروبا فى الموسم 2017-2018. إلى جانب ذلك، حاز على جائزة الكرة الذهبية بعد تألقه مع منتخبه فى مونديال روسيا.

وفى وقت سابق، أكد مودريتش، أن لاعبى الفريق الملكى كانوا على ثقة بالقدرة على الاستمرار فى التتويج بالألقاب بعد رحيل النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، حيث قال مودريتش فى تصريحات نشرتها صحيفة «ماركا» الإسبانية «ليس من الضرورى مناقشة أهمية كريستيانو رونالدو بالنسبة لريال مدريد، كنا مقتنعين بأنه يمكننا الاستمرار فى الفوز حتى بدونه، لأنه بغض النظر عن مدى جودة اللاعب بشكل فردى، فإن الفريق أكبر من أى لاعب، الفريق قوى معه أو بدونه».

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