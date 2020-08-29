«إيفرتون» يعرض 4 ملايين إسترلينى على «رودريجيز»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، اقتراب إيفرتون من التعاقد مع الكولومبى خاميس رودريجيز، لاعب ريال مدريد الإسبانى، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارى.
وقالت الصحيفة، إن إيفرتون توصل لاتفاق مع خاميس رودريجيز حول البنود الشخصية فى عقده، وسيتقاضى الكولومبى 4.5 مليون جنيه إسترلينى راتباً سنويًا.
وأوضحت الصحيفة أن العقبة الرئيسية لا تزال هى السعر الذى طلبه ريال مدريد للاستغناء عن اللاعب، حيث يطلب الملكى 25 مليون إسترلينى، بينما إيفرتون يريد تخفيض هذا المبلغ وهو ما يحاول التوصل إليه خلال الأيام المقبلة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الإيطالى كارلو أنشيلوتى المدير الفنى للتوفيز يريد اللاعب بشدة فى فريقه ليساعده فى الموسم الجديد.
وابتعد رودريجيز عن اختيارات الفرنسى زين الدين زيدان المدير الفنى للريال فى الموسم الماضى، وهو ما يشير إلى رغبة الريال فى التخلص من اللاعب هذا الصيف.
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