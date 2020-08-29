شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور ينفي التحدث بشكل غير لائق عن رئيس الوزراء: مقدرش.. أحترمه لكن زعلان منه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، التحدث بشكل غير لائق عن رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، عقب افتتاح عدد من المشروعات بمقر نادي القلعة البيضاء.

وأضاف «منصور»، في فيديو نشره عبر قناته على موقع «يوتيوب»: «امبارح لما افتتحنا 10 مشروعات وبمنتهى الاحترام، قالوا مرتضى منصور قال لرئيس الوزراء (يالا)، أتحدى إن حد يجيب في كلامي كلمة مشابهة لدي».

وتابع: «أحترم رئيس الوزراء بس زعلان منه، أحترم رئيس الوزراء بس غضبان، مش أنا بس، لكن دي الجمعية العمومية وده حقنا».

وواصل: «في مشروعات أقل من دي وجه افتتحها رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب، والسيد شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق، ورئيس مجلس النواب اعتذر وبعت ورد، إنما أنا ما قولتش كده ومقدرش أقول كده، لأني محترم وعضو مجلس نواب محترم، لو في كلمة زي دي هاستقيل من مجلس النواب ومن رئاسة الزمالك، من حقنا نزعل ونعاتب ولكن بمنتهى الاحترام، إحنا بنحترمك وبنحبك وفي انتظارك يا بشمهندس مصطفى تنور ناديك، خاطبتك بمنتهى الأدب والاحترام وأخاطبك الآن بمنتهى الأدب والاحترام، مش ممكن أقول لواحد مؤدب ومحترم وبيشتغل 24 ساعة كده».

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