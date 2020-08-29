شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: الأهلي (0)-(0) المصري.. الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي فريقا الأهلي والمصري البورسعيدي، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الدوري الممتاز. تشكيل الأهلي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول. الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وأحمد الشيخ وجونيور أجايي. الهجوم: مروان محسن وأليو بادجي تشكيل المصري: حراسة المرمى: حسام عياد. الدفاع: كريم العراقي وإسلام أبوسليمة وعمر كمال وعبدالرحمن زين. الوسط: أحمد ياسر وفريد شوقي وعمرو موسى ومفتاح طقطق وحسن على. الهجوم: أوستين أموتو. أبرز أحداث اللقاء: بداية المباراة د15: التعادل السلبي مسيطر على أحداث اللقاء Advertisements د18: توقف المباراة أكثر من مرة لسقوط لاعبي المصري د21 هدف ملغي أحرزه بادجي والحكم يلغيه ويحتسب خطأ لصالح حارس المرمى د25: جوووووول بادجي يسجل الهدف الأول د27: حكم المباراة يلغي الهدف بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد د43: خروج عمرو السولية للإصابة ونزول محمد مجدي قفشة د45: 5 دقائق وقت بدل ضائع د46: تدخل عنيف من أحمد ياسر على قدم قفشة والحكم يخرج له البطاقة الحمراء نهاية الشوط الأول الوضع في مصر

اصابات 98,062

تعافي 69,612

وفيات 5,342

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