شكرا لقرائتكم خبر عن بهدف «+90».. بيراميدز يفوز على أسوان 2-1 بالدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز فوزًا صعبًا على نظيره أسوان بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب الشرطة بالعباسية، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الممتاز.

تقدم فادي فريد لنادي أسوان في الدقيقة 29 من الشوط الأول من ركلة جزاء، وفي الشوط الثاني سجل البديل إيريك تراوري هدف التعادل لبيراميدز في الدقيقة 81، قبل أن يسجل دودو الجباس الهدف الثاني في الدقيقة 92، لينتهي اللقاء بفوز بيراميدز 2-1.

بتلك النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 45 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد أسوان عند النقطة 24 في المركز الرابع عشر.