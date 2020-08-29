شكرا لقرائتكم خبر عن بهدف «+90».. بيراميدز يفوز على أسوان 2-1 بالدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز فوزًا صعبًا على نظيره أسوان بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب الشرطة بالعباسية، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الممتاز.
تقدم فادي فريد لنادي أسوان في الدقيقة 29 من الشوط الأول من ركلة جزاء، وفي الشوط الثاني سجل البديل إيريك تراوري هدف التعادل لبيراميدز في الدقيقة 81، قبل أن يسجل دودو الجباس الهدف الثاني في الدقيقة 92، لينتهي اللقاء بفوز بيراميدز 2-1.
بتلك النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 45 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد أسوان عند النقطة 24 في المركز الرابع عشر.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
98,062
-
تعافي
69,612
-
وفيات
5,342
كانت هذه تفاصيل خبر بهدف «+90».. بيراميدز يفوز على أسوان 2-1 بالدوري الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.