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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كأس قطر: السد يواجه العربي في النهائي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020
تاهل السد القطري الى نهائي كأس قطر بعد تخطيه الاهلي بنتيجة 2 - 0 أحرز الأول منهما لاعبه الجديد سانتي كازورلا وسيُواجه في النهائي العربي الذي نجح في الفوز على الريان بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.
العربي الذي تخطى الوكرة بهدف نظيف في ربع النهائي قدم مباراة كبيرة أمام الريان على استاد جاسم بن حمد بنادي السد وقد ساهم حارس مرماه محمود أبو ندى بقوة في تأهل الفريق للمباراة النهائية بتصديه لأكثر من فرصة خطيرة خلال اللقاء.
سجل أهداف المباراة جاسم جابر مدافع العربي بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة الـ29 لكن عبد العزيز الأنصاري أنهى الشوط الأول بالتعادل بهدف عند الدقيقة الـ44 وعند الدقيقة الـ57 سجل التونسي حمدي الحرباوي هدف الفوز الثمين للفريق.
وعلى نفس الملعب، انتهى الشوط الأول بين السد والأهلي بالتعادل السلبي رغم المحاولات الهجومية الجيدة للفريقين خاصة أبناء المدرب تشافي.
وسجل هدف التقدم كازورلا بتسديدة رائعة عند الدقيقة الـ71 ومن ثم أضاف أكرم عفيف الهدف الثاني عند الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا للضائع.
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