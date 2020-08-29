كلوب: نحن نتقبل الهزيمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020

اشاد المدرب الالماني لفريق ​ليفربول​ الانكليزي ​يورغن كلوب​ في الاداء الذي قدمه فريق ​ارسنال​ في ​كأس الدرع الخيرية​، وكانت المباراة قد انتهت بخسارة ليفربول بركلات الترجيح، بعد أن انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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ونشرت شبكة بي بي سي العالمية تصريحات كلوب التي اتت على الشكل التالي: "لقد استحقينا التعادل وكان بإمكاننا تسجيل المزيد، لكننا لم نفعل ذلك".

وأضاف: "عندما تلعب ضد فريق يمتلك تشكيل مثل هذا، فأنت بحاجة إلى أن تكون جيدًا حقًا في الثلث الأخير وتحتاج إلى القوة، لقد انخفض الإيقاع قليلًا، ولم يكن كافيًا".

واختتم: "لقد صنعنا ما يكفي من الفرص، لكن كان يجب علينا صنع المزيد، لأننا استحوذنا على الكرة بشكل كبير، وصنعنا الكثير من الفرص الجيدة بالفعل، ركلات الترجيح هي دائمًا مثل المراهنات، نحن نتقبل الهزيمة، تهانينا لـ آرسنال، ونحن نحترم المنافسة".