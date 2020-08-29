اوباميانغ يزيد الغموض حول مستقبله بعد الفوز بالدرع الخيرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020

زاد الغابوني بيار ايمريك ​اوباميانغ​ الغموض حول مستقبله مع ​ارسنال​ الانكليزي بعد الفوز بالدرع الخيرية امام ​ليفربول​ بركلات الترجيح 4 - 5 بعد انتهاء الوقت الاصلي 1 - 1.

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وسينتهي عقد الغابوني في ملعب الإمارات في عام 2021 الا ان ادارة الغانرز حاولت التوصل لاتفاق معه من اجل التجديد دون جدوى.

وسُئل اوباميانغ إذا كان ينوي تجديد عقده أجاب: "سنرى في هذه الأيام اليوم فزنا بالكأس وهذا كل شيء".

واختتم: "نحن نتحسن لا يزال هناك عمل يتعين القيام به لكنني سعيد حقًا وهو وقت مثير أن أكون لاعبًا في آرسنال".