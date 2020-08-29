اوباميانغ يزيد الغموض حول مستقبله بعد الفوز بالدرع الخيرية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020
زاد الغابوني بيار ايمريك اوباميانغ الغموض حول مستقبله مع ارسنال الانكليزي بعد الفوز بالدرع الخيرية امام ليفربول بركلات الترجيح 4 - 5 بعد انتهاء الوقت الاصلي 1 - 1.
وسينتهي عقد الغابوني في ملعب الإمارات في عام 2021 الا ان ادارة الغانرز حاولت التوصل لاتفاق معه من اجل التجديد دون جدوى.
وسُئل اوباميانغ إذا كان ينوي تجديد عقده أجاب: "سنرى في هذه الأيام اليوم فزنا بالكأس وهذا كل شيء".
واختتم: "نحن نتحسن لا يزال هناك عمل يتعين القيام به لكنني سعيد حقًا وهو وقت مثير أن أكون لاعبًا في آرسنال".
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