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اوباميانغ يزيد الغموض حول مستقبله بعد الفوز بالدرع الخيرية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020

زاد الغابوني بيار ايمريك ​اوباميانغ​ الغموض حول مستقبله مع ​ارسنال​ الانكليزي بعد الفوز بالدرع الخيرية امام ​​ بركلات الترجيح 4 - 5 بعد انتهاء الوقت الاصلي 1 - 1.

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وسينتهي عقد الغابوني في ملعب الإمارات في عام 2021 الا ان ادارة الغانرز حاولت التوصل لاتفاق معه من اجل التجديد دون جدوى.

وسُئل اوباميانغ إذا كان ينوي تجديد عقده أجاب: "سنرى في هذه الأيام اليوم فزنا بالكأس وهذا كل شيء".

واختتم: "نحن نتحسن لا يزال هناك عمل يتعين القيام به لكنني سعيد حقًا وهو وقت مثير أن أكون لاعبًا في آرسنال".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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