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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوري المصري: بيراميدز يعود من بعيد ويتفوق على اسوان بهدفين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020
قلب نادي بيراميدز الامور راسا على عقب وحول تاخره بهدف امام أسوان لانتصار بهدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وتقدم أسوان في الدقيقة 28 بهدفٍ أحرزه مهاجمه فادي فريد من ركلة جزاء وتعادل بيراميدز بهدفٍ أحرزه ايريك تراوري في الدقيقة 81 ثم أحرز زميله دودو الجباس الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع ليهدي فريقه الفوز على أسوان.
ورفع بيراميدز رصيد لـ45 نقطة محتلًا بها المركز الثاني في الدوري بينما ظل أسوان في المرتبة الرابعة عشر برصيد 23 نقطة.
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