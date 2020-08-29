شكرا لقرائتكم تشاتشيتش يتحدث عن فوز بيراميدز الصعب أمام أسوان والاستعداد لمواجهة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني للفريق الأول بنادى بيراميدز، أن مواجهة اسوان كانت صعبة، وكل المباريات صعبة للغاية، في الدورى الممتاز وكل الفرق تلعب من أجل الفوز وهو ما بجعل جميع اللقاءات صعبة، وقال تشاتشيتش، "حضرت لاستاد الشرطة للعب كرة القدم، بذلنا كل ما في وسعنا لتحقيق الفوز وهو ما تحقق في النهاية وبمجهود كبير للاعبين ويجب شكرهم على هذا الجهد الكبير والإصرار على الفوز رغم التأخر في النتيجة والعودة من بعيد لتحقيق فوز هام".
وأضاف المدير الفنى: "استحوذنا على معظم فترات والمباراة، وفريق أسوان لم يصل لمنطقة الجزاء ومرمى أحمد الشناوي كثيراً، واستحقينا والفوز عن جدارة، وكان بمقدور الفريق تحقيق فوز أكبر لولا سوء الحظ في تسجيل الفرص".
المدرب قال: "فريق أسوان على هذا الأداء الذي ظهر به، واللعب النظيف طوال المباراة، والمستوي الجيد الذي ظهر به، وسأبدأ التفكير في مباراة الزمالك بداية من غدا، ونحاول أن نستخدم كل اللاعبين الجاهزين، مشيرا إلى أنه ما زال لدينا أربعة تدريبات قبل مواجهة الزمالك، وسنختار أفضل العناصر التى تستطيع الفوز على الزمالك واستمرار الانتصارات".
ونجح فريق بيراميدز فى تحقيق فوز غالى على أسوان، بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد اتحاد الشرطة، فى لقاء الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث تقدم تماسيح النيل فى الدقيقة 29 من ركلة جزاء أحرزها فادى فريد، ثم نجح البوركينى اريك تراورى فى إحراز هدف التعادل فى الدقيقة 81 من عمر القاء، وأحزر دودو الجباس هدف الفوز لفريقه فى الدقيقة 91.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 45 محتلاً المركز الثانى بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 13 وتعادل فى 6 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 40 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً، ليوسع الفارق مع الزمالك صاحب المركز الثالث برصيد 42 نقطة، فيما تجمد رصيد أسوان عند النقطة 23 فى المركز الثانى عشر، بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.
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