شكرا لقرائتكم العطار: اتحاد الكرة مستمر فى نظام مسحة كورونا بناء على بروتوكول وزارة الصحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن البروتوكول الجديد للتعامل والكشف عن فيروس كورونا يشمل تحليل أجسام مضادة "رابيد تيست" وهي تحاليل تظهر نتيجتها بأسرع وقت ممكن وفي حالة ظهور أي نتائج إيجابية يتم إجراء مسحة إضافية للعينات الإيجابية للتأكد بشكل أكثر دقة من الحالات، مشددا على استمرار هذا النظام فى مباريات الدورى فى المرحلة المقبلة لحين وصول أى مخاطبات جديدة من وزارة الصحة.

وأوضح العطار لـ"الخليج 365"، إن إستبدال المسحات المتعارف عليها بنظام المسحات الجديدة أو "رابيد تيست" يأتى بناء على البروتوكول الجديد من جانب وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وليس قرار اتحاد الكرة، لافتا إلى تفاصيل ما حدث مع لاعبى النادي المصرى، حيث أظهر نتيجة تحليل الأجسام المضادة "رابيد تيست" ظهور 8 حالات إيجابية، قبل إجراء مسحة أخرى لها تأكد معها وجود 5 حالات إيجابية كانت مصابة من الأساس بالفيروس في الأيام الماضية وما تزال تنفذ البروتوكول العلاجي والطبي حاليا.

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وتابع العطار أن اللجنة الطبية بالاتحاد أخطرت جميع الأندية بتغيير بروتوكول التعامل والكشف عن فيروس كورونا قبل 10 أيام، طبقا لبرتوكول وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية المعمول به في مصر وجميع دول العالم، والأندية على علم كامل بالنظام الجديد.

وكشف المدير التنفيذى للجبلاية أن اتحاد الكرة أجرى حتى الآن 10 مسحات لجميع أندية الدوري الممتاز واطمأن على جميع العناصر المشاركة في البطولة المحلية، وباتت المسئولية حاليا تقع على الأندية، والأمر لا يدخل في إطار التوفير المالي كما يردد البعض وإنما هو تطبيق بروتوكول طبي من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.