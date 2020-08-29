شكرا لقرائتكم محمد عواد: ليس عيب فيك إن كنت طيبًا ولكن! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لمكرة القدم عبارات حكيمة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلا:" ليس عيب فيك ان كنت طيبًا مع غيرك...لكن العيب في الذي لا يقدر طيبتك".



عواد

دخل الصاعد أحمد عيد، الظهير الأيمن الصاعد للزمالك، فى منافسة مع محمد عبد الغنى مدافع الفريق، وذلك للمشاركة فى قيادة الجبهة اليمنى للأبيض أمام إنبى، فى المباراة التى ستقام فى الثامنة والنصف مساء غد، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى ستقام باستاد القاهرة الدولى، حيث يسعى خلالها الأبيض لتعويض الهزيمة التى تلقاها أمام المقاولون العرب، مساء الخميس الماضى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، ليفقد الأبيض ثلاثة نقاط مهمة فى مشواره بالمسابقة المحلية، فيما يحاول الفريق البترولى أيضًا استعادة انتصاراته فى البطولة وتحقيق نتيحة إيجابية على حساب الفريق الأبيض.

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وتأكد عدم قدرة حازم إمام، الظهير الأيمن للزمالك، على اللحاق بمواجهة الفريق الأبيض مع الفريق البترولى حيث تعرض اللاعب لإصابة فى العضلة الأمامية فى اللقاء الماضى أمام المقاولون العرب، ما أدى إلى استبداله فى أول عشر دقائق من اللقاء، حيث دفع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق بالمدافع محمد عبد الغنى بدلا منه وسيجرى حازم إمام أشعة خلال الساعات المقبلة من أجل تحديد مدة غيابه بعد تأكد بشكل رسمى عدم إمكانية لحاقه بلقاء الفريق الأبيض مع إنبى وبذلك سيفاضل كارتيرون بين عيد وعبد الغنى للدفع بأحدهما أمام إنبى لتعويض غياب حازم إمام.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بالتساوى مع بيراميدز صاحب المركز الثانى، حيث حصد كلا الفريقين 42 نقطة، فيما خاض الأبيض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 29 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول، بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة، بينما يحتل فريق إنبى المركز السادس بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وهُزم فى 6 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 21 هدفًا واستقبلت شباكه مثلهم.