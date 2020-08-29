شكرا لقرائتكم دودو الجباس يغيب عن بيراميدز أمام الزمالك للإيقاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغيب دودو الجباس مهاجم فريق بيراميدز عن مباراة الزمالك المقبلة في الدورى بسبب الإيقاف للحصول على البطاقة الصفراء الثالثة، وحصل الجباس على بطاقة صفراء فى مباراة أسوان التي فاز فيها بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ليتأكد غيابه عن لقاء الزمالك للإيقاف.

ويستضيف بيراميدز نظيره نادي الزمالك يوم 3 سبتمبر المقبل على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الدوري الممتاز.

ونجح فريق بيراميدز فى تحقيق فوز غالى على أسوان، بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد اتحاد الشرطة، فى لقاء الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث تقدم تماسيح النيل فى الدقيقة 29 من ركلة جزاء أحرزها فادى فريد، ثم نجح البوركينى اريك تراورى فى إحراز هدف التعادل فى الدقيقة 81 من عمر القاء، وأحزر دودو الجباس هدف الفوز لفريقه فى الدقيقة 91.

Advertisements

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 45 محتلاً المركز الثانى بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 13 وتعادل فى 6 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 40 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً، ليوسع الفارق مع الزمالك صاحب المركز الثالث برصيد 42 نقطة، فيما تجمد رصيد أسوان عند النقطة 23 فى المركز الثانى عشر، بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.

ودخل بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوى، خط الدفاع: على جبر - عبد الله بكرى - رجب بكار - محمد حمدى، خط الوسط: محمد فاروق - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - عمر جابر- نبيل عماد دونجا، خط الهجوم: جون أنطوى.

وتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة.. مهدي سليمان - محمود حمادة - أحمد أيمن منصور - دودو الجباس - إسلام عيسى - محمد فتحي - عمر العيوني - محمد عطوة - إيريك تراورى، فيما خرج من قائمة المباراة، طارق طه والحارس الشاب عبد الرحمن أيمن.

فيما خاض أسوان المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: مسعد عوض، خط الظهر: طارق أبو العز، محمد جابر، إبراهيم القاضي، محمود نعيم وأمامهم أحمد إسماعيل، خط الوسط: مصطفى دويدار، سولمون منساه، أحمد عامر، إبراهيم جلال، الهجوم: فادى فريد.