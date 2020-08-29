ميسي يصدم جماهير برشلونة بقرار جديد.. ويؤكد رحيله عن النادي

صدمة جديدة تلقتها جماهير نادي برشلونة بعدما أعلن قائد الفريق الكتالوني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن قرار جديد خلال الساعات القليلة الماضية.

وأفادت إذاعة “راك 1” الإسبانية بأن ميسي أخبر إدارة نادي برشلونة أنه لن يحضر إلى التدريبات الجماعية للفريق.

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وأضافت الإذاعة أن ميسي أبلغ الإدارة ايضاً أنه حتى لن يخضع للفحوصات الطبية مع الفريق الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن هذا القرار يؤكد اقتراب رحيله أكثر.

ومن المقرر أن يبدأ برشلونة تدريباته الجماعية يوم الإثنين المقبل تحت قيادة المدير الفني الجديد الهولندي رونالد كومان في أول مرة يقود فيها مران البارسا بعد توليه المهمة الفنية.

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع ميسي هذا الصيف أبرزها نادي مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وإنتر ميلان ويوفنتوس ومانشستر يونايتد.