«ما تصدقش اللي بيتقال».. مرتضى منصور يعتذر لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي

تقدم رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، باعتذار لمصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، بعد الهجوم اللاذع الذي شنه رئيس القلعة البيضاء ضده.

وجدد منصور، في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، احترامه وتقديره للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وشدد رئيس نادي الزمالك على تقديره الكبير لما يقوم به مدبولي من مجهودات وعمل وطني من أجل مصر، مشيراً إلى أن المغرضين "يفبركون بعض الأكاذيب لتشويه العلاقة بينه وبين رموز الدولة."

وقال منصور في الفيديو إنه يتحدى أي شخص يثبت أنه قال "كلمة" فيها أي تجاوز بحق الدكتور مصطفى مدبولي، مشيراً إلى أنه تربطه علاقة قوية وقديمة برئيس الوزراء، ومن الصعب أن يتم تصديق ما يثار من أكاذيب، وأن المغرضين يحاولون الوقيعة بينه وبين رموز الوطن.

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وأضاف أنه ونادي الزمالك يحترم كثيراً الدكتور مصطفى مدبولي، وأنه لم يصدر منه أي لفظ يسيء للدولة ورموزها، قائلاً إنه ينتظر زيارة الدكتور مصطفى مدبولي لنادى الزمالك.

ولفت منصور إلى أن الجميع يدرك جهود رئيس الوزراء المحترم الذى يعمل 24 ساعة يوميا، لتنفيذ المشروعات القومية التي يوجه بتنفيذها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعلن رئيس نادي الزمالك، أنه كان يتمنى حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الافتتاحات بعد توجيه الدعوة له، إلا أنه أناب وزير الرياضة للحضور بدلاً منه، كما قدم مرتضى منصور الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لحضوره افتتاح منشآت الزمالك الجديدة.

وكان منصور قد هاجم أمس رئيس الوزراء بشكل حاد، على خلفية عدم حضوره افتتاح منشآت القلعة البيضاء الجديدة، قبل أن يتراجع عن هجومه، مؤكداً أن تصريحاته كانت بمثابة عتاب لحزنه على عدم وجوده، أو اعتذاره عن عدم الحضور.