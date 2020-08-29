يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
ميامي: أعلن نادي دالاس مافريكس أن لاعبه العملاق اللاتفي كريستابس بورزينغيس سيغيب عما تبقى من سلسلة الدور الأول من "بلاي أوف" دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ضد لوس انجليس كلبيرز بسبب إصابة في ركبته اليمنى.
وقال النادي في بيان أن بورزينغيس يتلقى علاجا لتمزق الغضروف المفصلي في ركبته اليمنى و"يجري البحث عن المزيد من خيارات العلاج".
وتعرض اللاتفي (25 عاما) للإصابة في المباراة الاولى من السلسلة التي يتأخر فيها فريقه 2-3 على أن تقام المباراة السادسة الاحد، والتي قد تكون حاسمة لكليبيرز في حال الفوز في "فقاعة" اورلاندو في ولاية فلوريدا حيث تستكمل المنافسات في مجمع "ديزني وورلد" بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
سجل بورزينغيس 23 نقطة و7 متابعات في المباراة الثانية التي فاز فيها فريقه مقابل 34 نقطة و13 متابعة في المواجهة الثالثة التي خسرها دالاس، قبل أن يغيب عن آخر مبارتين.
وغاب الليتواني لأكثر من موسم بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى في فبراير 2018، عندما خاض آخر مباراة له مع نيويورك نيكس.
حصل مافريكس على خدماته بفضل صفقة تبادل في العام التالي ووقع معه في تموز/يوليو 2019 على عقد لمدة خمس سنوات بقيمة 158 مليون دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر الاصابة تبعد بورزينغيس عن مافريكس في السلسلة امام كليبيرز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.