شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة .. تعادل سلبي بين الأهلي والمصري في برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطر التعادل السلبي على أول 15 دقيقة من مباراة الأهلي والمصري المقامة حالياً بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الممتاز والتي يُديرها أمين عمر.

ويدخل الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من : ، محمد الشناوى، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم ومحمد هانى وعلى معلول وحمدى فتحى، عمرو السولية، أحمد الشيخ، أجاي ومروان محسن وآليو بادجى ، ويجلس كلاً من ،علي لطفي وأيمن أشرف ووليد سليمان ومحمد مجدي أفشة وصالح جمعة ومحمود وحيد وجيرالدو ومحمد شكري وعربي بدر.

فيما يدخل المصري المباراة بتشكيل مكوّن من :حسام عياد ، كريم العراقي ، إسلام أبوسليمة ، فريد شوقي ، عبدالرحمن زين ، عمر كمال ، عمرو موسى ، مفتاح طأطأ ، حسن علي ، أحمد ياسر وأموتو.

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ويفتقد الأهلى فى مباراة الليلة الثنائى أليو ديانج وأحمد فتحى للحصول على الإنذار الثالث فى مباراة الجونة الأخيرة، كما يتواصل غياب محمود عبد المنعم "كهربا" للإيقاف، بجانب الغائبين للإصابة وهم محمود متولى ومحمد محمود وكريم نيدفيد وحسين الشحات.

وجاءت بداية المباراة حماسية من جانب الأهلي الذى ضغط منذ البداية مُستغلاً سرعات بادجي وأجاي وإنطلاقات على معلول وتسلّم مروان محسن كرة جيدة حاول إستغلالها وتسجيل هدف مشابه للهدف الذي سجله في مباراة الجونة لكنه لم ينجح ، وتعرض عمر كمال لاعب المصري للأصابة.

ويدخل الاهلى مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدورى برصيد 59 نقطة بفارق كبير عن بيراميدز والزمالك اللذان يتنافسان على المركز الثانى برصيد 42 نقطة لكن فارق الأهداف يصب فى مصلحة بيراميدز ليبقى فى المركز الثانى ويأتى بعده الزمالك ثالثاً بعدما خسر من المقاولون العرب أمس الأول، الخميس، بهدفين لهدف، فيما يدخل المصرى اللقاء وفى جعبته 21 نقطة يحتل بها المركز الخامس عشر.