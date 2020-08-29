شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد إحماء صالح جمعة مع الأهلي في برج العرب بعد غياب 377 يوماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت كاميرا ”الخليج 365” صالح جمعة لاعب الأهلي خلال عملية الأحماء لمباراة الفريق أمام المصري المقامة حالياً بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدورى.

وعاد صالح جمعة لقائمة الأهلي بعد غياب طويل وتحديداً منذ 377 يوماً حيث شارك صالح في مباراة الأهلي وبيراميدز بكأس مصر النسخة الماضية، والتي خسرها الأهلي بهدف نظيف قبل تولي رينية فايلر المسئولية الفنية للقلعة الحمراء.

صالح سجل مع الأهلي 12 هدفاً وصنع 13 آخرين، ويجيد اللعب تحت رأس الحربة وكذلك على الأطراف وهو ما يؤهله لسد تلك الثغرة في الفريق الأحمر في ظل الغيابات التي ضربت الأهلي بسبب الإصابات.









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ويُدير مباراة الأهلي والمصري أمين عمر ، ويدخلها الأحمر بتشكيل مكوّن من : ، محمد الشناوى، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم ومحمد هانى وعلى معلول وحمدى فتحى، عمرو السولية، أحمد الشيخ، أجاي ومروان محسن وآليو بادجى.

ويجلس كلاً من ،علي لطفي وأيمن أشرف ووليد سليمان ومحمد مجدي أفشة وصالح جمعة ومحمود وحيد وجيرالدو ومحمد شكري وعربي بدر وبذلك يخرج من قائمة الـ21 لاعباً التي أختارها فايلر أمس لخوض مباراة المصري مصطفى شوبير.

ويدخل الاهلى مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدورى برصيد 59 نقطة بفارق كبير عن بيراميدز والزمالك اللذان يتنافسان على المركز الثانى برصيد 42 نقطة لكن فارق الأهداف يصب فى مصلحة بيراميدز ليبقى فى المركز الثانى ويأتى بعده الزمالك ثالثاً بعدما خسر من المقاولون العرب أمس الأول، الخميس، بهدفين لهدف، فيما يدخل المصرى اللقاء وفى جعبته 21 نقطة يحتل بها المركز الخامس عشر.