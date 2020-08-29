شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يهزم الزمالك ويحصد بطولة الجمهورية لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توّج فريق الشباب تحت 18 سنة لكرة السلة بالنادي الأهلي بلقب بطولة الجمهورية، بعدما نجح في التغلب على نظيره فريق الزمالك، في المباراة الفاصلة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، على صالة نادي 6 أكتوبر على لقب البطولة ، وأقيمت المباراة وسط حماس كبير من جانب الفريقين، حيث قدم الأهلي عرضًا قويًّا، ونجح اللاعبون في تحقيق الفوز بنتيجة 74-72 ليحصلوا على اللقب.

وجاء الفوز على حساب الزمالك، بعدما وصل الفريقان إلى مباراة فاصلة، حيث كان الأهلي قد تغلب على الجزيرة أمس، ليضرب موعدًا مع الزمالك في مواجهة فاصلة حسمها الأهلي لصالحه وتوج باللقب.

قدم شباب سلة الأهلي عرضًا قويًّا، ونجح الفريق في تحويل تأخره بنتيجة 71-69 إلى فوز مثير بنتيجة 74-72 في الثواني الأخيرة من زمن الفترة الرابعة، بفضل الدفاع القوي والهجوم المرتد السريع، ليتوج ببطولة الجمهورية عن جدارة.