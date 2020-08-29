شكرا لقرائتكم خبر عن أنتى تشاتشيتش يُعلق على الفوز الصعب أمام أسوان والاستعداد لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني للفريق الأول بنادى بيراميدز، أن مواجهة اسوان كانت صعبة، وكل المباريات صعبة للغاية، في الدورى الممتاز وكل الفرق تلعب من أجل الفوز وهو ما بجعل جميع اللقاءات قوية، وقال تشاتشيتش، "حضرت لستاد الشرطة للعب كرة القدم، بذلنا كل ما في وسعنا لتحقيق الفوز وهو ما تحقق في النهاية وبمجهود كبير للاعبين ويجب شكرهم على هذا الجهد الكبير والإصرار على الفوز رغم التأخر في النتيجة والعودة من بعيد لتحقيق فوز هام".

وأضاف المدير الفنى: "استحوذنا على معظم فترات والمباراة، وفريق أسوان لم يصل لمنطقة الجزاء ومرمى أحمد الشناوي كثيراً، واستحقينا والفوز عن جدارة، وكان بمقدور الفريق تحقيق فوز أكبر لولا سوء الحظ في تسجيل الفرص".

Advertisements

المدرب قال: "فريق أسوان على هذا الأداء الذي ظهر به، واللعب النظيف طوال المباراة، والمستوي الجيد الذي ظهر به، وسأبدأ التفكير في مباراة الزمالك بداية من غدا، ونحاول أن نستخدم كل اللاعبين الجاهزين، مشيرا إلى أنه ما زال لدينا أربعة تدريبات قبل مواجهة الزمالك، وسنختار أفضل العناصر التى تستطيع الفوز على الزمالك واستمرار الانتصارات".