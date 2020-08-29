شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تتغلب على لاعبة التشيك فى پراج المفتوحة للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت البطلة المصرية ميار شريف لاعبة التنس، والمتأهلة لأولمپياد طوكيو، من الفوز بأولي مبارياتها في بطولة پراج المفتوحة بالتشيك، علي التشيكية ليندا نوسكوڤا بمجموعتين مقابل لاشيء جاءت نتيجتهما كالتالي: ٧/٦ ، ٥/٧.

وتعتبر هذة المشاركة الثانية لميار شريف هذا العام في بطولة پراج المفتوحة حيث شاركت يوليو الماضي في البطولة ذاتها.

بطولة پراج المفتوحة تعتبر ضمن تصنيف "التشالينچير" وهي من البطولات الهامة في تنس السيدات.

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و تسعى ميار شريف إلى حصد المزيد من البطولات خلال المرحلة المقبلة على الصعيد الدولى من أجل التقدم في التصنيف العالمى للعبة ، خاصة إنها تمتلك مقومات فنية عالية تساعدها في حصد المزيد و المزيد من البطولات و الوصول على النهائيات .

ميار شريف كانت قد حققت الميدالية الذهبية لمنافسات التنس الأرضى فى دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بالمغرب، ونجحت ميار شريف فى الفوز فى المباراة النهائية لفردى السيدات على ستورم سيمونز لاعبة جنوب إفريقيا ونجحت في الفوز 2-0.

وتأهلت ميار شريف لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو، بناء على تلك النتيجة، وتٌعد ميار شريف أول لاعبة مصرية تتأهل إلى الأولمبياد فى تاريخ اللعبة.