شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: الفرق الكبيرة تفوز فى حالتها السيئة وفايلر مطالب بالصرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طه إسماعيل نجم الأهلي سابقاً، أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول مطالب أن يظهر فريقه أكثر صرامة فى المواجهة التى ستجمعه والمصرى ضمن مباريات الجولة 23 لبطولة الدوري الممتاز.. وأضاف طه إسماعيل خلال الاستوديو التحليلي لمباراة المصري ضد الأهلي عبر قناة "أون تايم سبورتس": أن الفرق الكبيرة في حالتها السيئة تفوز وهو أمر مهم للقلعة الحمراء بالرغم من أنه جاء على حساب الجونة بشق الأنفس.

وقال طه إسماعيل أن رينيه فايلر وضع خطة جيدة للفريق أمام الجونة وتشكيل مريح جعله يقدم مستوى جيد مشدداً على أن الفريق مطالب بلعب الكرات العرضية لاستغلال تميز أليو بادجي خاصة وأن جميع الألعاب التي تلقاها المهاجم طولية وهذا لا يكفى.

وأعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لمباراة المصرى المقرر إقامتها فى الثامنة والنصف من مساء اليوم ، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدورى الممتاز.

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ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوى، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم ومحمد هانى وعلى معلول وحمدى فتحى، عمرو السولية، أحمد الشيخ، أجاي ومروان محسن وآليو بادجى.

فايلر ضم 21 لاعباً للمباراة هم: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وحمدى فتحى ومروان محسن وصالح جمعة ووليد سليمان وأيمن أشرف وعمرو السولية وأليو بادجى ومحمد مجدى أفشة وعلى معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وجونيور أجايى وجيرالدو ومحمد هانى ومحمد شكرى وعربى بدر.

ويدخل الاهلى مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدورى برصيد 59 نقطة بفارق كبير عن بيراميدز والزمالك اللذان يتنافسان على المركز الثانى برصيد 42 نقطة لكن فارق الأهداف يصب فى مصلحة بيراميدز ليبقى فى المركز الثانى ويأتى بعده الزمالك ثالثاً بعدما خسر من المقاولون العرب أمس الأول، الخميس، بهدفين لهدف، فيما يدخل المصرى اللقاء وفى جعبته 21 نقطة يحتل بها المركز الخامس عشر.