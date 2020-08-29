شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. دكة الأهلي أمام المصري ..صالح وقفشة وجيرالدو والحاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجلس كلاً من ،علي لطفي وأيمن أشرف ووليد سليمان ومحمد مجدي قفشة وصالح جمعة ومحمود وحيد وجيرالدو ومحمد شكري وعربي بدر على دكة بدلاء الأهلي قبل مباراة الفريق أمام المصري المقرر إقامتها فى الثامنة والنصف من مساء اليوم ، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدورى الممتاز.

وأعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لمباراة المصري ويضم ، كلاً من :محمد الشناوى، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم ومحمد هانى وعلى معلول وحمدى فتحى، عمرو السولية، أحمد الشيخ، أجاي ومروان محسن وآليو بادجى.

وبذلك يخرج من قائمة الـ21 لاعباً التي أختارها فايلر أمس لخوض مباراة المصري مصطفى شوبير.

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ويدخل الاهلى مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدورى برصيد 59 نقطة بفارق كبير عن بيراميدز والزمالك اللذان يتنافسان على المركز الثانى برصيد 42 نقطة لكن فارق الأهداف يصب فى مصلحة بيراميدز ليبقى فى المركز الثانى ويأتى بعده الزمالك ثالثاً بعدما خسر من المقاولون العرب أمس الأول، الخميس، بهدفين لهدف، فيما يدخل المصرى اللقاء وفى جعبته 21 نقطة يحتل بها المركز الخامس عشر.