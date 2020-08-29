عماد متعب: مروان محسن حصل على دفعة قوية قبل مباراة المصري الليلة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عماد متعب هداف الأهلي الأسبق أن مروان محسن مهاجم القلعة الحمراء بحاجة الى الاستفادة من الدفعة المعنوية التي اكتسبها بعد هدفه في مباراة الجونة الماضية بالدوري المصري الممتاز ، وقال عماد متعب خلال الاستوديو التحليلي لمباراة الاهلي والمصري المقرر لها الثامنة والنصف من مساء اليوم ،السبت، برج العرب في الدوري ، أن مروان محسن بتطبيق ما فعله في الهدف الماضي أمام الجونة من خلال فتح المساحات والبحث عن مكان في الاتجاه الامامي وليس العودة بالكرة للخلف بغض النظر عن تسجيل الأهداف من عدمه ، أوضح عماد متعب: "مروان محسن مهاجم يحتاج الى الاستمرار في نفس الأداء بالرغم من أنه يحصل على أوقات قليلة لذلك مواجهة المصري اليوم فرصة ذهبية للاعب المشاركة أساسي للتعبير عن نفسه بشكل أفضل".

من ناحية أخرى ، أكد محمد يوسف مدرب الأهلى السابق، أن النيجيري جونيور أجايى لاعب الفريق يحتاج إلى من يتحدث معه حتى يستعيد مستواه المعهود مع الفريق ، وقال محمد يوسف خلال تصريحات لقناة الأهلى: أن جونيور أجايى من اللاعبين التي تحتاج إلى من يتحدث معهم لكى يستعيد مستواه، والعمل على تحفيزه على عكس لاعبين كبار مثل وليد سليمان وأحمد فتحى وعلى معلول اللى عارفين هم بيعملوا إيه".

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وأضاف يوسف: "حسام البدرى عندما كان مدربا في الأهلى كان يتواصل دائما مع أجايى وإستطاع أخراج منه أفضل ما عنده فلازم حد يتكلم معاه أمام الفريق ويحاول استعادة تركيزه مرة أخرى" ، وأوضح محمد يوسف: "أن طارق العشرى من المدربين اللى بيعرفوا يلعبوا مع الاهلى وطريقته لا تتغير بالضغط في وسط ملعبه ويلعب دائما على الكرة الثانية".

ويخوض فريق النادي الأهلى مباراة قوية في الثامنة والنصف من مساء اليوم، السبت، حينما يلتقى مع المصرى بإستاد برج لعرب في الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدورى الممتاز.