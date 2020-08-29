شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال بطلًا للدرع الخيرية بالفوز على ليفربول بركلات الترجيح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج نادي أرسنال الإنجليزي بلقب الدرع الخيرية بعدما حقق فوزًا ثمينًا على نظيره ليفربول، بتيجة 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب ويمبلي.

شهدت المباراة مشاركة الثنائي المصري الدولي، محمد صلاح في صفوف ليفربول، ومحمد النني مع أرسنال، وشاركا في اللقاء كاملًا حتى النهاية.

تقدم أرسنال عن طريق هدافه الجابوني بيير إميريك أوباميانج من تسديدة رائعة في الدقيقة 12، وعادل النجم الياباني مينامينو النتيجة بإحراز هدف التعادل لصالح ليفربول في الدقيقة 73.

لجأ الفريقان لركلات الترجيح وسجل لفريق ليفربول محمد صلاح، فابينو، مينامينو، وجونز، بينما أضاع الصاعد برويستر، وسجل لأرسنال نيلسون، ميتلاند، سواريز، ديفيد لويز، وأوباميانج، ليحسم أرسنال ركلات الترجيح بنتيجة 5-4.