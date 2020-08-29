«مروان» و«بادجي» يقودان هجوم الأهلي في مواجهة المصري

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة المصري المقرر لها الثامنة والنصف مساء اليوم السبت، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الدوري الممتاز. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي. الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول. الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وأحمد الشيخ وجونيور أجايي. الهجوم: مروان محسن وأليو بادجي ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: على لطفي وأيمن أشرف ووليد سليمان ومحمد مجدي «قفشة» وصالح جمعة ومحمود وحيد وجيرالدو ومحمد شكري وعربي بدر. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 98,062

تعافي 69,612

وفيات 5,342

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